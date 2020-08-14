Van'daki otellerin doluluk oranı pandemi sonrası yüzde 30'a düştü
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Van'daki otellerin doluluk oranı pandemi sonrası yüzde 30'a düştü

VAN'ın ekonomisine büyük katkı sağlayan İranlıların pandemi nedeniyle gelememesi, kent esnafını etkiledi.

Van'daki otellerin doluluk oranı pandemi sonrası yüzde 30'a düştü
14.08.2020 08:17 | Son Güncelleme: 14.08.2020 08:20

VAN'ın ekonomisine büyük katkı sağlayan İranlıların pandemi nedeniyle gelememesi, kent esnafını etkiledi. Van Otelciler Derneği Başkanı Reşat Yeşilağaç, daha önce yaz dönemlerinde yüzde 90-95 kapasite ile çalıştıklarını, ancak bu yıl pandemi nedeniyle yüzde 30 seviyesinde bile müşteri bulamadıklarını söyledi.

İran'a komşu olan Van'da sınır kapısının pandemi nedeniyle kapatılması, kentteki turizm sektörünü oldukça olumsuz etkiledi. Geçen yılın ilk 7 ayında 500 bin turistin giriş yaptığı kentte, otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'dan yüzde 30'a düştü. Van Otelciler Derneği Başkanı Reşat Yeşilağaç, sektör olarak ciddi sorunlar yaşadıklarını belirterek, "Maalesef bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle doluluk oranı yüzde 20 ile 30'a düşmüş durumda. Bu ciddi bir sıkıntıdır. Piyasaya baktığımızda genel olarak bu sıkıntı devam ediyor. Bu yıl aylık olarak sürekli bir zarar söz konusu olmuştur. Bekliyoruz. Umarız en kısa zamanda bir sonuç alınır ve turizme bir adım atarız. Ruslar Antalya için nasıl anlam ifade ediyorsa, Van'ın ekonomisi için de İranlı turistler çok önemli. Çünkü Van esnafının yüzde 90'nın gözü İran sınır kapısında. Şu anda esnafın tamamının gözü İran'dadır. Antalya için birkaç gün önce nasıl Rusya'dan 23 bin turist alınıyorsa, biz de aynı şekilde İranlı turistleri ağırlamak istiyoruz. Tek dileğimiz İran'a açılan sınır kapılarının açılmasıdır. Daha önceki yıllarda günde 8 bin ile 10 bin arasında kişiyi misafir ediyorduk. Zor günler geçiriyoruz. İnşallah bu günleri de aşarız" dedi.

'VAN ESNAFI ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR'Van Gölü Havzası Derneği Başkanı Abdullah Tunçdemir, pandemi sonrası Van esnafının zor günler geçirdiğini ifade etti. Tunçdemir, "Van Gölü Havzası olarak İran pazarından ciddi şekilde yararlanıyorduk. İran pazarı bizim için geçim kaynağıydı. Pandemiden sonra İran'a açılan sınır kapıları kapandıktan sonra özellikle otellerdeki doluluk oranları ciddi şekilde düştü. Burada en büyük zararı da turizmciler gördü. Van esnafı olarak zor durumdayız. İran pazarı bizim için çok önemli. Şu anda buradaki turizmcilerin hepsi zarar ediyor. Tek temennimiz sınır kapısının bir an önce açılmasıdır. Pandemiden dolayı bizim yurt dışı ile olan bütün organizasyonlar iptal oldu. Bu bölgede İran'a açılan 3 sınır kapımız vardı. Bu 3 sınır kapısından Van'a müşteri geliyordu. Buraya gelen İranlı turistler Van'da kalıyordu, dana sonra da İstanbul ve Antalya'ya gidiyordu. Şu an turizm işi ile uğraşanların hepsi zarar ediyor" diye konuştu.

Uzun yıllar kentte esnaflık yaptığını belirten Yusuf Adıyaman, "İranlıların ekonomik olarak katkısı çok fazlaydı. Pandemi sürecinde işlerimiz çok azaldı. 25 gün kapalı kaldık. İranlıların gelmemesi de bizi yüzde 60-70 civarında etkiledi. Çünkü İranlı turistlerin Van esnafına çok büyük katkıları vardı. İnşallah bir an önce bu pandemi biter ve sınır kapıları yeniden açılır" dedi. 


Kaynak: DHA

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