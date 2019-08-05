Van'daki olimpik havuzda geleceğin yüzücüleri yetiştiriliyor

VAN'daki olimpik yüzme havuzunda, farklı okullarda okuyan 2 bine yakın öğrenciye, yaz mevsimi boyunca yüzme eğitimi veriliyor. Ulusal ve uluslararası yarışların yapılabileceği standartlardaki yüzme havuzunda, geleceğin yüzücüleri yetiştiriliyor. Yüzme antrenörü Nurşel Kırabalı, dünyanın en büyük sodalı gölünün bulunduğu Van'da, milli sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde, 2012 yılında hizmete açılan, 50 metre uzunluğu, 25 metre genişliği, 3 metre derinliği ve 2,5 metrelik 10 kulvarı bulunan olimpik yüzme havuzunda, yaz boyu farklı okullardan öğrencilere yüzme eğitimi veriliyor. Dünyanın en büyük sodalı gölü ve 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanıyla da Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü'nde daha rahat yüzülmesi ve burada zaman zaman meydana gelen boğulmalara karşı cankurtaranlık yapılmasına yönelik eğitimler veriliyor.

KIZ ÖĞRENCİLER ÇOĞUNLUKTA

Havuza gelen 5 ile 12 yaş grubu arası, yaklaşık 2 bin öğrenciye haftanın 6 günü yüzme eğitimi veriliyor. 6 antrenör ve 3 cankurtaranın görev yaptığı olimpik yüzme havuzuna gelen öğrenciler arasında, kız çocuklarının yoğunlukta olduğu görüldü. Öğrencilerin, havuza balıklama atlayıp, yüzmeleri, renkli görüntüler oluşturdu.

Lise 2'nci sınıf öğrencisi Berçen Ertaş, 4 yıldır katıldığı yüzme eğitimleri sonucu bu yıl Türkiye finallerinde Türkiye 2'ncisi olduğunu belirterek, "İstanbul'da yapılan yarışmalarda Türkiye'nin çeşitli illerinde 300'e yakın sporcu vardı. Bu sporcular arasında 50, 100 ve 200 metre sırtta derece yaptım. Amacım bu yıl daha iyi hazırlanıp milli takıma girerek kendi ilimi temsil etmek. Milli takıma girmek için elimden geleni yapıyorum. Çok faydalı bir spor" dedi.

'ÖĞRENCİLER İLGİ GÖSTERİYOR'

Yüzme antrenörü Nurşet Kırabalı ise 3,5 yıldır Van'da yüzme antrenörlüğü yaptığını, öğrencilerin yüzmeye karşı ilgilerinin olduğunu söyledi. Kırabalı, "Buradaki çalışma arkadaşlarımla amacımız, yüzme sporunu herkese sevdirmek. Bu yıl yapılan yüzme yarışmalarda Türkiye 1'inci, 2'nci ve 3'üncülüğümüz var. Biz bu başarımızı daha çok uluslararası boyuta taşıyıp, ülkemizi temsil etmek adına bu eğitimleri veriyoruz. Görevim sırasında burada gördüğüm ilgiyi batıda bile göremedim. Beni şaşırtan, doğuda böyle bir sporun bu kadar ilgi görmesi. Haftanın 6 günü bu eğitimleri veriyoruz. Yüzme bilen de var. Hiç bilmeyen gruplarımız da geliyor. 5 ile 12 yaş grupları arası çocuklarımız mevcut. 2 bine yakın çocuk burada yüzme eğitimi görüyor. Özellikle bu spor çocukların gelişimini çok çok etkiliyor. Doğudaki çocuklarımız kötü alışkanlıklardan ziyade ailelerimizin çocuklarını buraya getirip, bu tür aktivitelerde bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

'SPORCU SAYISINI ARTIRMAK İSTİYORUZ'

Van Gölü'nün, 'doğunun incisi' olduğunu dile getiren Nurşet Kırabalı, "Buradaki göle artık 'deniz' diyoruz. Batıdan gelen birçok kişi buradaki plajda yüzüyor; fakat ben şurada, şunu gördüm. Böyle güzel zenginlik varken, neden bu kadar yüzücü sayımız az? Neden sporcumuz bu kadar az? Bizim amacımız bu güzelliği değerlendirebilmek. Yani sporcu sayımızı artırarak, Van Gölü'nden insanların daha iyi yararlanabilmelerini istiyoruz. Önceliğimiz iyi sporcu yetiştirmek" dedi.

Van'da 5 yıldır yüzme antrenörlüğü yaptığını belirten Şeyda Görücü de çocuklara yüzme ve yüzme temel eğitimi verdiklerini aktararak, "'Doğunun incisi' olan Van şehrinde yaşıyoruz. Van Gölü burası için çok büyük bir nimet. Denizle aslında çok da büyük bir farkı yok; ama boğulma vakaları oluyor zaman zaman. Bunun önüne geçmek için de sporcu yetiştiriyoruz" diye konuştu.



Kaynak: DHA