Van'daki Okullar Yenileniyor, Öğretmenler de Destek Oluyor

VAN Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde 238 okulda başlattığı bakım ve onarım seferberliği sürüyor. Onarımı devam eden okullarda belediye personeline öğretmenler de gönüllü olarak yardım ediyor.



2017-2018 eğitim- öğretim yılının açılışına kısa bir süre kala Büyükşehir Belediyesi, eğitime destek vermek ve eğitim kalitesine artırmak amacıyla merkez ve ilçelerde bulunan 238 okulda bakım ve onarım çalışmasını sürdürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından eskiyen okulların ihata duvarı, boya, çevre düzenlemesi, tuvaletleri, camları, çatısı, masa ve sandalyeleri titizlikle onarılıyor.



Çalışmalar kapsamında İran sınırında bulunan Saray İlçesinin Keçikayası Mahallesi'ndeki 50 yıllık 4 derslikli ilkokul ve lojmanın da onarım yapıldı. Okul ve lojmanın tüm camları, çatısı ve boyası çalışmalar kapsamında yenilendi. Keçikayası İlkokulu'nda ustaların çalışması devam ederken, tatilden dönen Amasyalı öğretmen 25 yaşındaki Kübra Gökçe de çalışmalara gönüllü olarak yardım etti. Okulun boya badanasına yardım eden, duvarları kapıları boyayan Kübra öğretmen öğrencileriyle de sınıfları temizledi.



Öğrencilerine kavuştuğuna sevinen Kübra öğretmen, "Tekrar köyüme ve okuluma döndüğüm için çok mutluyum. Köye geldiğimde belediye personeli tarafından okulda onarım yapılıyordu. Bende onlara yardımcı olmak ve bir işin ucundan tutmak adına yardım ettim. Hayatımda ilk kez boya yapıyorum. Bence bu deneyim inanılmaz keyifli ve güzel. Çünkü bu öğrencilere her şey değer. Ben buradan Büyükşehir Belediyesine ve Başkanımıza bu hizmeti için teşekkür ediyorum" dedi.



Yol Yapım Daire Başkanlığı ekipleri de merkez İpekyolu ilçesindeki okullarda çalışmaya devam ediyor. Ekipler, Selimbey Mahallesi'nde bulunan Şehit Kemal Görgülü ve Tuşba İlçesi'ndeki İnci Kefali Anakolu ile Tuşba Anaokulu'nun da onarım yaptı. Okulların bahçe düzenlemesi yenilenirken, kaldırım ve yolları da parke taşıyla döşendi. - Van