Van'daki mezarlıklarda temizlik çalışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'daki mezarlıklarda temizlik çalışması

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

Van'daki mezarlıklarda temizlik çalışması Van Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelindeki mezarlıklarda temizlik çalışması hummalı bir şekilde devam ediyor.

Van'daki mezarlıklarda temizlik çalışması

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelindeki mezarlıklarda temizlik çalışması hummalı bir şekilde devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent merkezindeki mezarlıklarda sürdürdüğü çalışmaları hızlandırdı. Çalışmalarla birlikte mezarlıklardaki yabani otlar temizlenirken, mezarlık duvarları boyanıp kaldırımların tadilatları yapılıyor. Ayrıca mezarlıkta bulunan ağaçlarda budanıp çiçekler ve çimler günlük olarak sulanıyor. Bu çalışmalar ekiplerce rutin olarak yıl boyunca sürdürülüyor.

"Van Büyükşehir Belediyesi mezarlıklara çok iyi bakıyor"

Yakınının mezarını ziyarete gelen Mehmet Duran isimli vatandaş, "Mezarlıklar dinimizce çok önemli alanlar. Bizler de dinimizin gereği olarak mezarlıkları sıkça ziyaret ediyoruz. Her geldiğimde buraları temiz ve düzenli görüyorum. Çalışmalarından dolayı Van Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim" dedi.

Ekiplerle temizlik çalışmalarını sürdüren Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nde ekip şefi olan Kaan Bülent Oruçlu da, "Vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi için mezarlıklardaki çalışmalarımızı yıl boyunca sürdürüyoruz. Amacımız vatandaşa en iyi hizmeti verebilmektir" ifadelerini kullandı.

Van'daki mezarlıklarda temizlik çalışması
Van'daki mezarlıklarda temizlik çalışması
Van'daki mezarlıklarda temizlik çalışması
Van'daki mezarlıklarda temizlik çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Deniz Demir Sedat Peker Muharrem İnce
Magazin Alişan Pınar Altuğ Bülent Ersoy Meltem Miraloğlu
Spor Arda Turan Gökhan Töre Fatih Terim Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Van'daki mezarlıklarda temizlik çalışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 18:58:57. #1.14#

title