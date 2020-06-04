Van'daki menderesler yılın her döneminde görsel şölen sunuyor
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Van'daki menderesler yılın her döneminde görsel şölen sunuyor

Van'ın Başkale ilçesinde, yüksek kesimlerdeki karın erimesiyle derelerde oluşan menderesler göz kamaştıran güzellikleriyle görsel şölen sunuyor.

Van'daki menderesler yılın her döneminde görsel şölen sunuyor
04.06.2020 10:05 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:00

Van'ın Başkale ilçesinde, yüksek kesimlerdeki karın erimesiyle derelerde oluşan menderesler göz kamaştıran güzellikleriyle görsel şölen sunuyor.

Yılın büyük bölümünde karla kaplı olan ilçenin Yavuzlar Mahallesi'ndeki menderesler, her mevsim etkileyici manzaralara sahne oluyor.

Kışın bembeyaz kar örtüsünün arasından süzülen menderesler, bu dönemlerde de yeşilin tüm tonlarıyla renklenen yaylalarda etkileyici manzaralar oluşturuyor.

Kar ve yağmur sularıyla beslenen derenin, yemyeşil tarım alanları arasından geçerek oluşturduğu menderesler, drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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