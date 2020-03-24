Van'daki marketlerde koronavirüs önlemleri artırıldı Van'daki marketler, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı, marketlerin çalışma saatleri ve alışveriş yapan müşteri sayısına ilişkin genelge uyarınca önlemlerini almaya başladı.

Van'daki marketler, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı, marketlerin çalışma saatleri ve alışveriş yapan müşteri sayısına ilişkin genelge uyarınca önlemlerini almaya başladı.

Kentte 9 şube olarak hizmet verilen market zincirinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon yapıldı, çalışanlara maske ve eldiven dağıtıldı, sosyal mesafenin korunması amacıyla kasa önlerine bir metre aralıklarla "sağlığınız için mesafenizi koruyun" logosu içeren çıkartmalar yapıştırıldı.

Genelge kapsamında çalışma saatlerinin de 09.00-21.00 şeklinde düzenlendiği marketlerde, alışveriş yapmaya gelenlere maske dağıtıldı, elleri dezenfekte edildi.

YAKA Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı ilk günden bu yana gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Müşterilerinin yanı sıra çalışanlarının da sağlığının korunması için hassasiyetle hareket ettiklerini belirten Karaman, şöyle konuştu:

"Ülkemiz ve dünya gündeminde olan koronavirüse karşı tedbir almak ve halkımızın sağlığını korumak için çalışmalarımız devam ediyor. Marketlerimizde hijyeni sağlamaya çalışıyoruz. Müşterilerin sağlıklı ve güvenli şekilde alışveriş yapmalarını önemsiyoruz. Alışveriş araçlarını gün içinde sürekli dezenfekte ediyoruz. Ürünlere teması önlemek için raflara eldiven bıraktık. İnsanların temasını engellemek için kasa önlerine 'sağlığınız için mesafenizi koruyun' logosu içeren stickerler yapıştırdık. Çalışanlarımız sürekli maske ve eldiven takıyor. Sağlık Bakanlığının açıklamaları doğrultusunda önlemleri alıyoruz. Market raflarımız ve depolarımızda ürün sıkıntımız yok. Vatandaşlarımız bu konuda panik yapmasın."

Müşterilerden Uğur Öner, alışveriş yapmaya geldiğinde görevliler tarafından maske verildiğini ifade ederek marketlerde hijyenin ve önlemlerin artırılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA