Van'daki lokanta ve kafelerde normalleşme hazırlığı
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Van'daki lokanta ve kafelerde normalleşme hazırlığı

Van'daki lokanta ve kafelerde normalleşme hazırlığı
Demirören Haber Ajansı / Barış KUL - Haberler | Güncel

VAN'ın Erciş ilçesinde lokanta ve kafe işletmecileri, 17 günlük tam kapanmanın bitmesine sayılı günler kala, mekanlarında geniş çaplı temizlik ve bakım yaparak beklemeye başladı.

VAN'ın Erciş ilçesinde lokanta ve kafe işletmecileri, 17 günlük tam kapanmanın bitmesine sayılı günler kala, mekanlarında geniş çaplı temizlik ve bakım yaparak beklemeye başladı.

Türkiye genelinde 17 gün tam kapanma uygulaması sokak kısıtlamaları ve diğer tedbirler, vaka sayılarında düşüş sağladı. Bu düşüşle birlikte, Van'a yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Erciş ilçesinde esnaftan bazıları şimdiden temizlik yapıp, hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Erciş'te 30 yıldır baba mesleği olan kafe ve lokanta işletmeciliği yapan Emre Or, bayram sonrası normalleşme beklentilerinin olduğunu belirterek, "Ülke geneli başlatılan 17 günlük tam kapanma uygulamasına sayılı günler kaldı. Biz de bu kapanmanın bitmesine az bir gün kala çalışan personelimizi toplayıp işletmemizde temizlik ve bakım yaptık. Masa ve sandalyelerimizi temizleyip, camlarımızı yıkadık. Mekanın iç bakımı ve temizliğini bitirdik. Bayram sonrası normalleşme bekliyoruz. Salgın hepimizin sağlığını tehdit ediyor. Bu salgına önce biz esnaflar ve bütün insanlar hassasiyet göstermeli. Lokantamızda hazırlığımız tamam. İnşallah bu salgın bir an önce biter ve eski özlediğimiz günlerimize döneriz."dedi.  


- Van
Van'daki lokanta ve kafelerde normalleşme hazırlığı
Van'daki lokanta ve kafelerde normalleşme hazırlığı
Van'daki lokanta ve kafelerde normalleşme hazırlığı
Van'daki lokanta ve kafelerde normalleşme hazırlığı
Van'daki lokanta ve kafelerde normalleşme hazırlığı
Van'daki lokanta ve kafelerde normalleşme hazırlığı
Van'daki lokanta ve kafelerde normalleşme hazırlığı
Van'daki lokanta ve kafelerde normalleşme hazırlığı
Van'daki lokanta ve kafelerde normalleşme hazırlığı
Van'daki lokanta ve kafelerde normalleşme hazırlığı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL

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