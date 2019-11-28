Van'daki köy okulu öğrencilerine hijyen eğitimi

28.11.2019 14:51 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:56

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık ve Yardım Topluluğu (SveY) üyeleri, "Hijyenden Bir Fazlası" etkinliği kapsamında köy okullarındaki öğrencilere hijyen ile psikososyal destek eğitimi verdi.



Sabah saatlerinde kampüs alanında bir araya gelen 63 kişiden oluşan topluluk üyeleri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü tarafından tahsis edilen 2 araçla Tuşba ilçesine bağlı Yumrutepe, Dağönü ve Yeşilsu köylerine gittiler. Sınıflarda öğrencilerle buluşan topluluk üyeleri, çeşitli konularda bilgiler vererek onları taramalardan geçirdiler.



Konuyla ilgili olarak bilgi veren Sağlık ve Yardım Topluluğu Başkanı stajyer Dr. Betül Kömürcü, amaçlarının öğrenirken öğretmek olduğunu söyledi. Geleceği tahmin etmenin en iyi yolunun, onu şimdiden inşa etmek olduğunu sözlerine ekleyen Kömürcü, "Sağlık ve Yardım Topluluğu olarak bugüne kadar 100'e yakın etkinlik düzenledik. Bu etkinliklerimiz içerisinde köy okullarımıza yönelik yaptığımız hijyen eğitimi bizler için çok önemli bir yer tutmaktadır. Bugüne kadar 20'den fazla köy okulumuzu 'Hijyenden Bir Fazlası' etkinliği kapsamında ziyaret ettik. Topluluğumuz üyesi tıp fakültesi öğrenceleri; kişisel bakım, hijyen eğitimi, görme ve renk körlüğü testleri yaparken, diş hekimi adaylarımız ağız ve diş sağlığı konularında bilgi aktarırken, veteriner hekim adaylarımız ise hayvan sevgisi üzerine eğitimler verdiler. Ayrıca, matematik öğretmenliği, ziraat ve ilahiyat fakültelerimizin öğrencileri de kendi alanlarıyla ilgili köy okullarımızda minik kardeşlerimize bilgi aktarıyorlar. Ayrıca, minik öğrencilerin bu konularla ilgili sorularını yanıtlıyorlar. Tek amacımız, minik kardeşlerimize bir şeyler öğretmek değil, psikososyal destek kapsamında, beyaz önlüklülere karşı fobilerini yıkmalarını sağlayarak eğlenceli vakitler geçirebileceklerini de göstermektir. Sağlık öğrencileri olarak, hastanede hijyeni sağladığımız eldivenleri balon yapıp, onların hayallerini üzerlerine çizmelerini sağlamaya çalıştık. Topluluk olarak faaliyetlerimizi hayata geçirmemizde büyük katkıları olan topluluk üyelerimiz olmak üzere, Rektörlüğümüze, il ve ilçe milli eğitim müdürlerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA