Van'daki korona virüs vaka sayısı rekor seviyeye ulaştı
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Van'daki korona virüs vaka sayısı rekor seviyeye ulaştı

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Haberler | Sağlık

Van'daki korona virüs vaka sayısı rekor seviyeye ulaştı Hastaneler yüzde 90 doldu Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez;

Van'daki korona virüs vaka sayısı rekor seviyeye ulaştı

Hastaneler yüzde 90 doldu

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez;

"Van Gölü gibi 'mavi' olmamız lazım"

VAN - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, pandeminin başından bu yana ilk kez vaka sayılarının bu düzeyde arttığını belirterek, "Böyle bir rakamı hiç yakalamadık" dedi.

Aşı oranı yüzde 56.9 olan Van'da günlük korona virüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı. Bu kapsamda hastane servisteki doluluk oranı yüzde 90'ı geçerken, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 63 oldu. Salgının başından bu yana tedbirlere uyulduğu ve Türkiye'de en iyi 5 ilin arasında bulunan Van, aşılamada aynı başarıyı sağlayamadı. Aşılamanın düşük olduğu kentte, normalleşmeyle birlikte özellikle düğünlerde tedbirlere uyulmaması vaka sayısını yüz binde 266,7 seviyesine kadar çıkardı.

"Gençlerimizi aşı olamaya davet ediyoruz"

İHA muhabirine konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Pandemi sürecince vaka sayısının ilk kez bu kadar yüksek olduğunu belirtti. Vali Bilmez, "Hastanede korona virüs için ayrılan normal servis yatak sayısının yüzde 90'ı doldu. Yoğun bakım yatakların doluluk oranı da yüzde 63'e ulaştı. Pandemi süresince böyle bir rakamı hiç yakalamadık. Onun için de özellikle gençlerimizi aşı olamaya davet ediyoruz. Diğer taraftan ilk iki dozunu sinovac yaptıran 65 yaş üstü yaşlılarımızın üçüncü doz aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Her aşı istasyonumuzda yeterince sinovac ve biontech aşısı bulunmaktadır. Bu anlamda gençlerle ilgili faaliyetlerde bulunan kurum, STK, kanaat önderlerimizi ve siyasi partilerimizi bu konuda göreve çağırıyorum" diye konuştu.

"En büyük silahımız aşı"

Salgının önüne geçmek için en büyük silahın aşı olduğunu dile getiren Bilmez, "Sağlık çalışanlarımıza olan saygımız için, son bir buçuk yıldır zor dönemden geçen esnafımız için, okulların açılmamasından dolayı bunalıma giren öğrencilerimiz için aşı olalım. En büyük silahımız aşıdır. Yoğun bakımda yatanların çoğu aşı olmayanlar ya da geçen sene iki doz sinovac aşısı olup da üçüncü doz aşısı yaptırmayanlardan oluşuyor. Esnafımız zor bir dönem geçirdi. Biz tekrar cıvıl cıvıl olan sokakları görmek istiyoruz. İnsanların birbirine sarılıp tokalaştığı günleri özledik. Geçen dönem hep mavi olan Van, şimdi turuncuya geçti. Bizim Van Gölü gibi 'mavi' olmamız lazım" şeklinde konuştu.

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Van'daki korona virüs vaka sayısı rekor seviyeye ulaştı
Van'daki korona virüs vaka sayısı rekor seviyeye ulaştı
Van'daki korona virüs vaka sayısı rekor seviyeye ulaştı
Van'daki korona virüs vaka sayısı rekor seviyeye ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez

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