Van'daki kazada yaralanan 15 kaçak göçmenden 13'ü taburcu edildi
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Van'daki kazada yaralanan 15 kaçak göçmenden 13'ü taburcu edildi

Van'daki kazada yaralanan 15 kaçak göçmenden 13'ü taburcu edildi
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu sürücünün hayatını kaybettiği kazada yaralanan 15 kaçak kaçak göçmenden 13'ü taburcu edildi, 2 kişinin tedavisi sürüyor.

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu sürücünün hayatını kaybettiği kazada yaralanan 15 kaçak kaçak göçmenden 13'ü taburcu edildi, 2 kişinin tedavisi sürüyor.

Kaza, 6 Eylül'de saat 22.00 sıralarında Van'ın Gürpınar ilçesi Köprüler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sınırı kaçak geçen göçmenlerin bulunduğu 06 CEV 566 plakalı minibüs, Başkale ilçesinden Van'a gelirken, sürücünün kontrolunu kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kazada minibüs sürücüsü hayatını kaybederken, 15 kaçak göçmen de yaralandı. AFAD, İtfaiye, jandarma  ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odaşabı Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Her iki hastanedeki yaralılardan 13'ü taburcu edilirken, 2'sinin  tedavileri ise devam ediyor.


Van'daki kazada yaralanan 15 kaçak göçmenden 13'ü taburcu edildi
Van'daki kazada yaralanan 15 kaçak göçmenden 13'ü taburcu edildi
Van'daki kazada yaralanan 15 kaçak göçmenden 13'ü taburcu edildi
Van'daki kazada yaralanan 15 kaçak göçmenden 13'ü taburcu edildi
Van'daki kazada yaralanan 15 kaçak göçmenden 13'ü taburcu edildi
Van'daki kazada yaralanan 15 kaçak göçmenden 13'ü taburcu edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz

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