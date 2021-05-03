Van'daki kamu personelleri yazlık kıyafet uygulamasına geçti
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Van'daki kamu personelleri yazlık kıyafet uygulamasına geçti

Van'daki kamu personelleri yazlık kıyafet uygulamasına geçti
Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van'da kamu kuruluşlarında çalışan personelin yazlık kılık kıyafet uygulamasına 1 Mayıs itibariyle başlandığı bildirildi.

Van'da kamu kuruluşlarında çalışan personelin yazlık kılık kıyafet uygulamasına 1 Mayıs itibariyle başlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, çalışan personelin yazlık kılık kıyafet uygulamasıyla ilgili olarak Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mehmet Emin Bilmez imzasıyla kamu kuruluşlarına yazı gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, yazıda şu ifadelere yer verildiği kaydedildi:

"657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100. Maddesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan Personelin Kılık Kıyafetlerine Dair Yönetmeliğin 11. Maddesi kapsamında, pandemi tedbirlerine de riayet etmek amacıyla 1 Mayıs 2021 Cumartesi gününden itibaren ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olanlar, hakimler, savcılar, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan subay, sözleşmeli subay, yedek subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, uzman jandarma, sözleşmeli erbaş ve er ile erbaş ve erler ilgili kurum ve kuruluşun özel yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara tabidirler) yaz kıyafeti uygulamasına geçilmesi uygun görülmüştür. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5. Maddesinde belirtilen şartlara uygun olmak kaydıyla mahallinde ceketsiz, uzun veya kısa kollu gömlek ve kravatsız olarak çalışmalarına müsaade edilmiştir. Arazide ve atölyede çalışan teknik personelin kılık- kıyafeti, ilgili daire müdürlüklerince belirlenecek ve büro çalışanları da yukarıdaki hususlara uyacaktır. Normal kıyafet düzenine, aksine bir emir olmadıkça mevsim özelliklerine göre 15 Eylül 2021 Çarşamba günü geçilecektir. Kaymakamlar, daire müdür ve amirleri personelin kılık- kıyafetini yakından takip ve kontrolde gerekli dikkati gösterecek, denetimde bulunacaklardır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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