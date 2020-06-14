Van'daki kaçak ahırların yıkımına başlandı
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Van'daki kaçak ahırların yıkımına başlandı

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Van Gölü Sahili'ndeki ahırlar için çevreye ve insan sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle yıkım kararı verildi.

Van'daki kaçak ahırların yıkımına başlandı
14.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:20

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Van Gölü Sahili'ndeki ahırlar için çevreye ve insan sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle yıkım kararı verildi. Karar üzerine merkez İpekyolu ilçesine bağlı Buzhane Mahallesi'ndeki 110 ahırın yıkımına başladı. 

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kent merkezinde bulunan çevreye ve insan sağlığına zarar veren ahırlar ile ilgili önemli kararlar alındı. Toplantıda, ahırların şehir dışına taşınması kararlaştırıldı. Karar üzerine harekete geçen İpekyolu Belediyesine bağlı Yapı, Çevre Koruma ve Zabıta Müdürlükleri ekipleri, kaçak yapılan ahırları tespit etmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, ilçede 2 bin ahırın bulunduğu belirlendi. Ekipler, ilk etapta özellikle Van Gölü sahilinde bulunan Buzhane Mahallesi'ndeki 110 ahırın yıkımına başladı. Yıkım çalışmaları geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilerken, ilçe sakinleri bu kararı memnuniyetle karşıladı. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ainan Aslan, ilçe merkezinde ahırların yapılmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini söyledi. Kaymakam Aslan, şöyle konuştu: "Mahalle arasında ahırların bulunması hem çevre açısından, hem de modern medeni bir şehir planı açısından mümkün değil. Bu konuyla ilgili vatandaşlardan bir çok kez şikayet aldık. Zaten kanun açık. 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi 20 binin üzerinde nüfusu olan yerleşim yerinde hayvan beslemek yasak diyor. Bugüne kadar bu duruma maalesef göz yumulmuş. Bu ahırların en büyük dezavantajlarından birisi de,  dünya mirası olan Van Gölü'nü kirletiyor olmasıdır. Van'ı, Van Gölü'nü seven, önemseyen herkes bence bu kararı memnuniyetle karşılamalı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili  sayın Mehmet Emin Bilmez'in öncülüğünde başlatılan çalışmalar neticesinde İpekyolu, Edremit ve Tuşba belediyelerimiz ile birlikte aldığımız bu kararla insan sağlığına, çevreye ve en önemlisi de Van Gölü'ne büyük zarar veren ahırları kaldırıyoruz. Fakat bu karardan besicilik yapan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı'ndan bir hafta sonrasına kadar süre tanıyoruz. Bu tarihten sonra yıkım işlemlerimiz kararlılıkla sürecek. İmar Mevzuatı ve Çevre Kanunu kapsamında yasal süreç işletilerek verilen sürenin bitmesine rağmen hala ahırların kaldırılmaması durumunda ilgili mevzuat çerçevesinde yasal müeyyide uygulanarak, söz konusu ahırların yıkılması ve yıkım bedeli ilgili şahıslardan alınacak."KARARI DESTEKLİYORUZ

Buzhane Mahallesi Muhtarı Erkan Öndil ise, kararı sonuna kadar desteklediklerini ifade ederek, "Belediyemiz, çok doğru bir karara imza attı. Ahırların yıkılması kararına önce kendi ahırımdan başlayarak ben de destek veriyorum. Artık gelişmiş şehirlerin hiç birinde ahırlar yer almıyor. Bir muhtar olarak bu konuyla ilgili birçok kez şikayet aldım. Bu sorunun kesin çözümü ilçe merkezi dışında daha modern ve sistemli ahırların kurulması ile mümkün olacaktır. Bu konuda ilgili devlet büyüklerimizden ve ilgili kuruluşlardan destek bekliyoruz.Bu kararı alan yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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