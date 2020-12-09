Van'daki İskele sahil kordununda peyzaj çalışmaları

Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu ilçesindeki İskele sahil kordonunda peyzaj çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Devlet Demiryolları Gar Müdürlüğü tarafından İskele sahil kordonunda gecen yıl başlatılan yenileme çalışmalarında sona gelindi.

Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kaldırım ve parke çalışmaları tamamlanan alanda peyzaj çalışması yaptı.

Sahil kordonu boyunca ağaçlandırma ve yeşillendirme yapan ekipler, peyzaj alanına mavi ladin, göknar ve kırmızı yapraklı akçaağaç dikti.

Çalışmaların ardından sahil kordonuna bank ve kamelyalar bırakılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan