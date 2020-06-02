Van'daki inşaatlarda iş sağlığı ve güvenliği denetimi Van'ın İpekyolu Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içinde bulunan inşaatlarda iş sağlığı ve güvenliği denetimlerini sürdürüyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içinde bulunan inşaatlarda iş sağlığı ve güvenliği denetimlerini sürdürüyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, kuralları uygulamanın yanı sıra iyileştirici ve önleyici bir anlayışı esas aldıkları belirtilerek, "İpekyolu Belediyesi, yapılan çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği, uyulması gereken bir mecburiyetten ziyade çalışanların ve vatandaşların sağlığını, güvenliğini destekleyen, önleyen, kaliteyi artıran bir araç olarak değerlendiriyor. Bu anlayış ve hedefle, belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğü ilçe sınırlarında faaliyet gösteren inşaat alanlarını denetleyerek, alınması gereken önlemler ve uyulması gereken kurallar için inşaat sahipleri ile çalışanlara uyarı ve bilgilendirmelerde bulundu. 2020 yılı içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce verilen yapı ruhsatlarının kazı çalışması aşamasından itibaren inşaat sahipleri iş güvenlikleri konusunda uyarılmıştı, uyarılara uymayan 8 yapı ile ilgili 3194 Sayılı İmar Kanunu gereğince cezai işlem uygulandı" denildi.

Yapı Kontrol Müdürü Veysel İlikçi de, insan odaklı sosyal belediyecilik anlayışıyla iş sağlığı ve güvenliği konusundaki çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bu konuda ki hassasiyetimiz ilerleyen zamanlarda da kararlılıkla devam edecek" dedi. - VAN

Kaynak: İHA