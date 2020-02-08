Van'daki ikinci çığ - SAKOM'dan yardım isteme anı kamerada
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Van'daki ikinci çığ - SAKOM'dan yardım isteme anı kamerada

Van'da yaşanan ikinci çığın ardından olay yerindeki UMKE personelinin telsizle SAKOM'a ulaşıp yardım istemesi UMKE kamerasına yansıdı.

08.02.2020 14:29 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:31
Van'daki ikinci çığ - SAKOM'dan yardım isteme anı kamerada

'da yaşanan ikinci çığın ardından olay yerindeki UMKE personelinin telsizle SAKOM'a ulaşıp yardım istemesi UMKE kamerasına yansıdı. Görüntülerde mobil komuta aracında bulunan personelin çığ bölgesindeki personelle yaptığı konuşma yansıdı. İhbar üzerine personelin çıkması ve yaşanan kurtarma çalışmalarının en sıcak anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Van'daki ikinci çığ - SAKOM'dan yardım isteme anı kamerada
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