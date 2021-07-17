Van'daki heyelanda araçta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'daki heyelanda araçta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Van'daki heyelanda araçta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van-Başkale karayolunda seyir halindeki aracın üzerine düşen heyelandan dolayısıyla mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Van-Başkale karayolunda seyir halindeki aracın üzerine düşen heyelandan dolayısıyla mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Van'da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış sele neden oldu. Sel nedeniyle Van-Hakkari karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Akşam saatlerinde etkisini artıran yağmurla birlikte Van-Başkale karayolunun Albayrak Karakolu mevkiinde meydana gelen heyelandan dolayı kapalı kasa kamyonet içerisinde 2 kişi mağsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığına bağlı Başkale İlçe Grup Amirliği ve Başkale Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yürütülen titiz çalışma sonucu 2 kişi, sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Heyelan afetinden etkilenerek kapanan yolların açılması için Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesinin çalışmaları devam ediyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Van Gölü'nde fırtınaya dayanamayan tekne karaya oturdu! Yolcular büyük panik yaşadı
Van Gölü'nde fırtınaya dayanamayan tekne karaya oturdu! Yolcular büyük panik yaşadı
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisten itiraf geldi: O kadın komiseri de vuracaktım; ama bulamadım
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisten itiraf geldi: O kadın komiseri de vuracaktım; ama bulamadım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tolga Akış Kadir Doğulu Serra Arıtürk Aslıhan Karalar
Spor Ali Koç Metin Oktay Şenol Güneş Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Van'daki heyelanda araçta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 01:37:20. #1.14#

title