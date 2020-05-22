Van'daki göl ve göletlere 180 bin balık yavrusu bırakıldı Van'daki göl ve göletlere 180 bin balık yavrusu bırakıldı Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması" projesi kapsamında Van'daki 12 göl ve gölete 180 bin pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Van'daki göl ve göletlere 180 bin balık yavrusu bırakıldı

VAN - Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması" projesi kapsamında Van'daki 12 göl ve gölete 180 bin pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir'in organizasyonunda proje çerçevesinde Antalya Kepez'de bulunan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsünde üretilen balıklar, ekiplerce Özalp, Saray ve İpekyolu ilçelerindeki toplam 12 göl ve gölete bırakıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Şube Müdürü Muhammet Demir ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Dr. Öğretim Görevlisi Ataman Altuğ Atıcı, Sıhke Gölü'nde yapılan balıklandırma çalışmalarına katıldı.

"Tüm su kaynaklarımızı balıklandıracağız"

Balıklandırma çalışması sonrası açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, 2019 yılında 19 su kaynağına 250 bin, bu yıl ise 12 su kaynağına 180 bin pullu sazan balığı yavrusu bırakıldığını belirtti. İl Müdürü Görentaş, "Balıklandırma çalışmalarımız önümüzdeki yıllarda da devam edecektir. Van ilimizde balık olmayan tüm su kaynaklarımızı balıklandıracağız. Buradaki amacımız göletlerin daha verimli kullanılması ve ekonomik getirisinin arttırılmasıdır. Yapılan çalışmalar göletlerdeki balık stoklarını artıracak ve ilimizin ekonomisine de büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması" projesinin de amacının mevcut popülasyonun korunması ve devamlılığının sağlanması olduğunu anımsatan Görentaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni açılan kaynakların en verimli şekilde değerlendirilmesi amacıyla göl, gölet ve barajlar balıklandırılmaktadır. Su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele dayalı balıklandırma metodunun uygulanması amacıyla Bakanlığımız tarafından 2012 yılından beri yürütülmekte olan balıklandırma projesi gereği Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitü Müdürlüğü Kepez Birimi'nden getirilen 180 bin adet pullu sazan balığı yavrularını 3 ilçemizde bulunan 12 göl ve göletimize bıraktık. Önümüzdeki yıllarda da devam edecek olan balıklandırma çalışmaları, bölge halkına ekonomik getirisinin yanı sıra çeşitli balıkçıl kuşların da uğrak yeri olmasıyla tür çeşitliliğini artıracaktır."

Kaynak: İHA