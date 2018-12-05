Van'daki Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) 337 öğrencisinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılması olayıyla ilgili kurulan komisyon çalışmalarını sürdürüyor.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın yaşanmasının hemen ardından gerekli tüm önemleri aldıklarını, zehirlenmeye yol açan tüm etkenlerin ortaya çıkarılması için de bir komisyon kurduklarını söyledi.

Konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını anlatan Battal, "Kamuoyunu adım adım bilgilendirdik. İlk olarak sadece öğrencilerle ilgili zehirlenme bilgisi gelmişti ama daha sonra gördük ki idari ve akademik personelden de zehirlenmeler olmuş. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleriyle incelemelerimizi devam ettiriyoruz." dedi.

Zehirlenmenin yaşandığı gün hem üniversite hem de Kredi Yurtlar Kurumu yemekhanesinde tüketilen gıdalardan örnekler aldıklarını anlatan Battal, şöyle devam etti:

"Resmi yazı birkaç gün içerisinde elimize geçer. Üniversite yemekhanesinde 12 numune üzerinde çalıştık. İki numunenin doğrulanması ihtiyacı vardı. Bunlar üzerinde çalışmalar devam ediyor. Oradan gelecek sonuçlara göre adım atacağız. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Gereken işlemleri yapacağız. Bunun yanında yemeklerin sevk ve idaresini ve yemek çeşitliliğini inceleyecek bir komisyon daha oluşturduk. Bunlar yemekleri sürekli öğrenci yemekhanesinde yiyecek. Öğrencilerin talep ve şikayetlerine anında cevap verecek."

YYÜ Senatosu'nun, "Öğrenci yemekhanesinde her gün bir senato üyesinin öğrencilerle yemek yemesi" yönünde aldığı karar doğrultusunda senato üyeleri yemekhaneye gelerek öğrencilere eşlik ediyor.

Geçen hafta gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 337 üniversite öğrencisi, tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.