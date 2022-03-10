VAN'DAKİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA

VAN (DHA) - VAN'da, polis ekiplerinin otele ve günlük kiralık evlere düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i, tutuklandı.

Van'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu otele ve günlük kiralanan bazı evlere operasyon düzenlendi. 'Fuhşa aracılık, teşvik, zorlama, yer ve imkan sağlama' suçlarından 8 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan 15 kadından yabancı uyruklu 4'ü de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 3'ü de serbest bırakıldı.