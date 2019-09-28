Van'daki festivalde bir ton inci kefali dağıtıldı

28.09.2019 15:06

Van'da düzenlenen "10. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı" kapsamında vatandaşlara yaklaşık bir ton inci kefali ve ayran aşı dağıtıldı.

Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuar alanında düzenlenen ve Edremit Belediyesi'nin desteklediği etkinliğe katılanlara balık ve ayran aşı ikram edildi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, yaptığı açıklamada, festivalde yaklaşık 4 bin kişiye 1 ton inci kefali dağıttıklarını söyledi.

Amaçlarının misafirlere Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin eşsiz lezzetini tattırmak ve tanıtmak olduğunu anlatan Özel, şunları kaydetti:

"Van Gölü balığı endemik bir balık türüdür. Gölde yaşayan inci kefalini fuar kapsamında gerçekleştirilen 5'inci Van Balığı Festivali'nde tanıtmak istiyoruz. Bölgede 14 bin kişi geçimini bu balıktan sağlıyor. Amcamız bu tür tanıtım etkinlikleriyle kişi sayısını 20 binlere çıkartarak, bölgedeki insanımız için bacasız bir fabrika kurmaktır. Bu kapsamda her yıl festivaller düzenliyoruz."

Kaynak: AA