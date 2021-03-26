Son dakika gündem: PKK'nın çocuklarını kaçırdığı aileler HDP önünde eylem yaptı
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Son dakika gündem: PKK'nın çocuklarını kaçırdığı aileler HDP önünde eylem yaptı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre PKK'nın çocuklarını kaçırdığı aileler HDP önünde eylem yaptı-2** Van'daki evlat nöbetine katılan baba: 6 yıl önce oğlunu Tendürek Dağına kaçırdılarBehçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP il binası önündeki eylemlerini 5'inci haftada da sürdürdü.

PKK'nın çocuklarını kaçırdığı aileler HDP önünde eylem yaptı-2

** Van'daki evlat nöbetine katılan baba: 6 yıl önce oğlunu Tendürek Dağına kaçırdılar

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP il binası önündeki eylemlerini 5'inci haftada da sürdürdü. Geçen hafta 20 ailenin katıldığı eylem bu hafta da 2 aile daha katılarak 22 aile ile devam etti. Aileler, HDP binası önünde "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP" sloganları attı. Parti binası bahçesinde toplanan HDP'liler de annelerin sesini tef ve müzik çalarak engellemeye çalıştı. Polis bina önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Eyleme katılan Reşit Boşceviz, oğlu Suat Boşceviz'in 17 yaşındayken 6 yıl önce teröristlerce kaçırıldığını ifade ederek," Ben Tendürek dağına gittim. PKK bana senin oğlunu Irak'a göndermişler dedi. Ben 6 kez Irak'a gittim. Ama oğlumu bana göstermediler. Oğlumun yaşayıp yaşamadığını da bilmiyorum."dedi.

GENİŞ HABERİ GEÇİLECEK

Son dakika gündem: PKK'nın çocuklarını kaçırdığı aileler HDP önünde eylem yaptı
Son dakika gündem: PKK'nın çocuklarını kaçırdığı aileler HDP önünde eylem yaptı
Son dakika gündem: PKK'nın çocuklarını kaçırdığı aileler HDP önünde eylem yaptı
Son dakika gündem: PKK'nın çocuklarını kaçırdığı aileler HDP önünde eylem yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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