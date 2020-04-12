Van'daki dereler inci kefalleri için temizleniyor
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Van'daki dereler inci kefalleri için temizleniyor

Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürlüğü, Van Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üreme için suyun akışının tersine yüzen inci kefalinin tatlı sulara zorlu yolculuğu için hazırlıklara başladı.

12.04.2020 11:16 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:56
Van'daki dereler inci kefalleri için temizleniyor

Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürlüğü, Van Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üreme için suyun akışının tersine yüzen inci kefalinin tatlı sulara zorlu yolculuğu için hazırlıklara başladı.

Türkiye'nin 3 bin 713 kilometrekare yüz ölçümüne sahip en büyük gölü olan Van Gölü'nde neslini devam ettiren inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde tatlı su ağızlarına göç ediyor.

Akarsularda akıntıya karşı yüzen ve önüne gelen engelleri adeta "uçarak" aşmaya çalışan inci kefalinin zorlu yolculuğuna tanıklık etmek için her yıl binlerce yerli ve yabancı turist kente akın ediyor.

Üreme döneminde kaçak avlanmasının engellenmesine yönelik önlemler sayesinde sayıları artan ve boyları uzayan balıklar, geçen yıl Van Gölü'ne dökülen akarsuların yanı sıra kent merkezindeki derelere gelmeye başladı.

DSİ 17. Bölge Müdürlüğü de tatlı sulara göç etmeye hazırlanan balıkların zorlu yolculuğunu kolaylaştırmak için derelerde temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Akışkanlığı sağlamak, dere yatağı ile koylarda biriken atık malzemelerin inci kefalinin ilerleyişine engel olmasını önlemek için harekete geçen DSİ ekipleri, çıkarılan çöpleri de iş makineleriyle şehir dışına taşıyor.

"Kent merkezinde de balık göçü izlenebilecek"

DSİ 17. Bölge Müdürü Yunis Şenol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin önemli değerlerinden biri olan inci kefaline göç yolculuğunda kolaylık sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Her yıl tatlı sulara yumurtalarını bırakmak için göç eden inci kefalinin, geçen yıl Akköprü Deresi'nin temizlenmesi sayesinde şehir merkezine kadar geldiğini aktaran Şenol, şöyle konuştu:

"İnci kefali Van'a ayrı bir özellik katıyor. Dere yataklarındaki temizlik çalışmaları iş makinelerimizin desteğiyle devam ediyor. Yağış durumuna göre inci kefallerinin bu yıl da şehir merkezine gelmesini bekliyoruz. İnsanlar kent merkezinde de balık göçünü izleyebilecek. Biz de çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırdık. Haziran ayında oluşacak su azlığına karşın gereken su takviyesi planlamalarımızı yaptık. Suların azalması durumunda hem Sıhke Gölü hem de Şamran kanalından gerekli su takviyesini yapacağız."

Balıkların göçünün daha güzel izlenebilmesi için kent sakinlerinden derenin temizliği konusunda duyarlı olmalarını isteyen Şenol, sözlerini şöyle tamamladı:

"Derelere atılan çöpler, inci kefalinin sağlıksız bir ortamda üremesine ayrıca köprü altlarını ve menfezleri tıkayarak balıkların tatlı sulara ulaşamamasına neden oluyor. Vatandaşların bu konuya gereken hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Balık göçünün başlayacağı 15 Nisan'a kadar derelerdeki temizlik çalışmalarını bitireceğiz. Ekiplerimiz inci kefali göçü süresince ve olası taşkınlara karşı sürekli sahada olacak."

Kaynak: AA

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