Van'daki depremzedeler sonbaharda kalıcı konutlarına kavuşacak
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Van'daki depremzedeler sonbaharda kalıcı konutlarına kavuşacak

Van'daki depremzedeler sonbaharda kalıcı konutlarına kavuşacak
Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

İran'da 23 Şubat 2020'de meydana gelen deprem nedeniyle Van'ın Başkale ve Saray ilçelerindeki evleri yıkılan depremzedelerin kalıcı konutlarına sonbaharda yerleştirilmesi hedefleniyor.

İran'da 23 Şubat 2020'de meydana gelen deprem nedeniyle Van'ın Başkale ve Saray ilçelerindeki evleri yıkılan depremzedelerin kalıcı konutlarına sonbaharda yerleştirilmesi hedefleniyor.

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremde, evleri ve ahırları zarar gören mahalle sakinlerinin yaşadıkları sıkıntıların giderilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Sınır hattındaki Örenburç, Özpınar, Güvendik, Gelenler, Kaşkol, Böğrüpek ve Ömerdağı mahallelerinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 67 kişinin de yaralandığı depremde, telef olan 1904 hayvan için 107 çiftçiye 2 milyon 150 bin 250 lira yardım yapıldı. Yıkılan ahırların yerine farklı büyüklükte 1084 ahır çadır kuruldu.

Depremzedelerin yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için tüm imkanların seferber edildiği mahallelerde, kısa sürede 2 bin 464 çadır, ardından da 2 bin 90 konteyner kurularak geçici barınma sorunu çözüldü.

Bir yılı aşkın süredir yapılan yardımlarla yaraları sarılan depremzedelerin kalıcı konutlara yerleştirilmesine yönelik çalışmalar da sürüyor.

Yer seçimi yapılan ve ihalesi gerçekleştirilen konutların sonbahara kadar tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

"300 konutun ihalesi yapıldı"

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine, yer seçim belgesini tamamlayan hak sahiplerinin konutlarının ihalesinin yapıldığını söyledi.

Yüklenici firmanın sahada çalışmalara başladığını aktaran Bilmez, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızda evlerin büyüklüğü, kullanımı konusunda bir tereddüt oluştu. Bu nedenle TOKİ ile görüştük. Saray ilçesindeki Örenburç ile Başkale ilçesindeki Özpınar mahallelerinde birer örnek konut yapılıyor. Konutları gören vatandaşlarımızın tereddütleri bertaraf olacaktır. Hak sahipliğini kazananların başvurusunda artış bekliyoruz. Şu anki konutlarımız 90 metrekare olacak, depreme dayanıklı ve ısı yalıtımlı şekilde inşa edilecek. Bölgemizin şartlarına çok uygun. Uzun süre kullanabilecekleri konutlar ve bu konutlar sabit ücretle verilecek. 2 yıl geri ödemesiz geri kalanı sabit taksitlerle 18 yılda geri ödenecek."

Binin üzerinde kişinin hak sahibi olduğunu ve birinci etapta 300 konutun ve 450 ahırın ihalesinin yapıldığını belirten Bilmez, sonbaharda yer sorununu çözenleri evlerine yerleştirmeyi planladıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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