Van'daki depremde enkaz altından kurtarılanlar o anları anlattı

25.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:09

İRAN'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin yıkıma yol açtığı Van'ın Başkale ilçesinde enkaz altından yaralı olarak kurtulanlar, o anları anlattı. Güvenlik Mahallesi'nde ahırda koyunlarına bakarken enkaz altında kalan Gıyasettin Arslan, anne-babası tarafından enkaz yığınları altından yaralı olarak çıkarıldığını, aynı mahallede yaşayan Fadime Acar ise depremde 6 çocuğunu kurtardığını, kendisinin de yıkılan duvarın altında kaldığını söyledi.

İran'ın Hoy kentinde 23 Şubat'ta meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Gelenler, Güvenlik ve Kaşkol mahallelerinde yıkıma neden oldu. 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 54 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı depremde 255 konut ve 400 ahır yıkıldı, 600'ün üzerinde konut ağır hasar aldı. Depremde en büyük yıkım ise 8 kişinin hayatını kaybettiği Özpınar Mahallesi'nde yaşandı. Depremde yaralı olarak kurtulanlar dehşet anlarını DHA muhabirine anlattı.

ENKAZ ALTINDA YARIM SAAT KALDIVan 100. Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan 36 yaralı taburcu edilirken, 18 yaralının tedavileri sürüyor. 11 vatandaşın tedavi gördüğü Bölge Eğitim Araştırma Hastanesinin Ortopedi servisinde tedavileri süren Güvendik Mahalllesi'nden Gıyasettin Arslan, yarım saat enkaz altında kaldığını anlatarak, "Depremde kurtulan annem Şefika ve babam Mehmet beni enkaz yığınları arasından yaralı olarak çıkarttı. Koyunlara ot verirken bir an sallandığımı hissettim. Enkazın altında kaldım. Bacağım ve kafamdan yaralandım. Koyun ve kuzularımın hepsi öldüler. Enkaz altında yarım saat kaldım. Nefes alamıyordum. Annem, babam ve komşularım gelip beni kurtardı. Onlar da evden kaçarak kurtulmuşlar. 50 koyun ve 50 kuzum telef oldu. Hepsi de öldü, hiçbirini de kurtaramadık. Evimiz de yıkıldı" dedi.Depreme dışarıda yakalanan ve 7 çocuğu ile kocasını kurtarmak isterken yıkılan duvarın altında kalan omuz ve bacaklarından yaralanan Fadime Acar ise halen o anların şokunu yaşadığını söyledi. Arslan, "Ben o sırada dışarıdaydım. Deprem olunca çocuklarımı kurtarmak için tekrar eve girdim. Tam balkona geldiğim sırada yıkılan duvarın altında kaldım. 6 yaşındaki kızımın başına da taş isabet edip yaralandı. Beni kocam kurtardı. Kocamla birlikte 9 nüfusuz. Hepsi sağ kurtuldu. Ben ve 6 kızım yaralandık" diye konuştu. Depreme Gelenler Mahallesi'nde koyunlarını otlatmaya giderken dışarıda yakalanan Eklime Işık (36) ise, eve girip çocuklarını kurtaran ve bu esnada meydana gelen artçılar nedeniyle yıkılan bir duvarın altında kalarak omuz ve bacaklarından yaralandı. Kocası tarafından enkaz altından çıkartılan Işık'ın Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.'KRİZ VE KOORDİNASYON SİSTEMİMİZİ DEVREYE SOKUYORUZ'Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Sebahattin Çelik, hastaneye yaralı olarak getirilen 19 kişiden 8'inin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini söyledi. Doç.Dr. Çelik, "Yaralılar ilk etapta acil servise getirildi. Acil servisimizde bu tür afet durumlarında müdahale etmek için çok hızlı bir şekilde kriz koordinasyon ve afet organizasyon sistemini devreye sokuyoruz. Daha önceki çığ faciası ve kazalarda da bu sistemimizi devreye soktuk. Bize gelen 19 yaralıdan 2'sinin durumu ağırdı. Ağır olanları yoğun bakıma aldık. Diğer hastalarımızı servise aldık. Yaralılar cerrahi geçirdi. Bir çocuk hastamız yoğun bakımda. Maalesef durumu ağır. Ameliyatları olan hastalarımızın da tedavileri sürüyor. Sağlık durumları gayet iyi. Bir yetişkin bayan hastamız da yoğun bakımda. Bugün de onu servise aldık. Bize ilk 19 yaralı geldi. Şu an itibariyle 11 kişi tedavi altında. Diğer hastalarımız taburcu edildi" diye konuştu.

Kaynak: DHA