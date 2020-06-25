Van'daki depremde 5 kişi yaralandı Van'daki depremde 5 kişi yaralandı -5.4 büyüklüğündeki depremde 15 mahallede hasar oluştu Van'ın Saray ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremden dolayı 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Van'daki depremde 5 kişi yaralandı

-5.4 büyüklüğündeki depremde 15 mahallede hasar oluştu

VAN - Van'ın Saray ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremden dolayı 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 13.03 sıralarında meydana gelen depremden dolayı Özalp, Saray ve Gürpınar ilçelerindeki 15 mahallede orta ve ağır hasar oluştuğu, 5 kişinin de hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Kaynak: İHA