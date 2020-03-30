Van'daki deprem mağduru üreticilere 2 milyon 150 bin liralık ödeme
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Bekir Pakdemirli, Deprem, İran, Van, Güncel

Van'daki deprem mağduru üreticilere 2 milyon 150 bin liralık ödeme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şubat ayında İran'da meydana gelen depremden etkilenen Van'daki üreticilere 2 milyon 150 bin liralık ödeme yapıldığını bildirdi.

30.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:06
Van'daki deprem mağduru üreticilere 2 milyon 150 bin liralık ödeme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şubat ayında İran'da meydana gelen depremden etkilenen Van'daki üreticilere 2 milyon 150 bin liralık ödeme yapıldığını bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 23 Şubat'ta merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden Van'ın da etkilendiğini anımsattı.

Depremde ahırların yıkılması sonucu hayvanları telef olan 103 çiftçiye 2 milyon 150 bin lira destek ödemesi yapıldığını belirten Pakdemirli, "Depremin ilk anından itibaren çiftçilerimizin yanında yer aldık. Depremden zarar gören yetiştiricilerimize, koyun başına 1500 lira, kuzu başına 450 lira, keçi başına 750 lira, oğlak başına 300 lira, inek başına 9 bin lira, tosun başına 7 bin 500 lira, buzağı başına 4 bin 500 lira ödendi." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, devletin imkanlarının Van'daki depremzedeler için seferber edildiğine dikkati çekerek, telef olan hayvanlar için belirlenen bedelin dışında küçükbaş hayvan için 75 lira, büyükbaş hayvan için de 500 lira yem yardımı yapıldığı bilgisini verdi.

Hasar Tespit Komisyonunun yem ve hayvan başına belirlediği ücretlerin Ziraat Bankası aracılığıyla hesaplara aktarıldığını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Deprem olur olmaz tüm ekipler sahaya çıktı ve hasar gören ağıl ve ahırlar tespit edildi. Yıkılan ağıl ve ahırlarda telef olan hayvanların sayısını belirledik ve enkazdan çıkardık. Bu hayvanların hastalıklara neden olmasını engellemek amacıyla çalışma başlattık. Depremin etkilediği mahallelerde yıkılan 605 ahırda telef olan 1858 küçükbaş, 36 büyükbaş, 4 tek tırnaklı ve 21 kanatlı hayvanı, belirlenen alanlarda kireçleyerek gömdük. Ardından hayvanı olan vatandaşlara çadırlar dağıttık. Deprem bölgesinde yaklaşık 1076 hayvan çadırı kurarak, özellikle yavrulama dönemindeki hayvanların soğuktan etkilenmelerini engelledik."

Kaynak: AA

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