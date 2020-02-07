Van'daki çığda şehit olan onbaşı Ramazan Süslü, son yolculuğuna uğurlandı
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Van'daki çığda şehit olan onbaşı Ramazan Süslü, son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin naaşının baba evine getirilmesi Şehidin eşinin gözyaşları Şehidin naaşının cenaze namazının kılınacağı camiye götürülmesi Şehidin naaşının katafalka konulması Şehidin yakınlarının tabuta sarılması, gözyaşı dökmesi Şehidin cenaze namazının kılınması AKSARAY - Van'da meydana gelen...

07.02.2020 17:17 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:19
Van'daki çığda şehit olan onbaşı Ramazan Süslü, son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin naaşının baba evine getirilmesi

Şehidin eşinin gözyaşları

Şehidin naaşının cenaze namazının kılınacağı camiye götürülmesi

Şehidin naaşının katafalka konulması

Şehidin yakınlarının tabuta sarılması, gözyaşı dökmesi

Şehidin cenaze namazının kılınması AKSARAY - 'da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Süslü, memleketi Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde defnedildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Van'daki çığda şehit olan onbaşı Ramazan Süslü, son yolculuğuna uğurlandı
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