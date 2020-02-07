Van'daki çığda şehit olan onbaşı Ramazan Süslü, son yolculuğuna uğurlandı
Şehidin naaşının baba evine getirilmesi Şehidin eşinin gözyaşları Şehidin naaşının cenaze namazının kılınacağı camiye götürülmesi Şehidin naaşının katafalka konulması Şehidin yakınlarının tabuta sarılması, gözyaşı dökmesi Şehidin cenaze namazının kılınması AKSARAY - Van'da meydana gelen...
Şehidin naaşının baba evine getirilmesi
Şehidin eşinin gözyaşları
Şehidin naaşının cenaze namazının kılınacağı camiye götürülmesi
Şehidin naaşının katafalka konulması
Şehidin yakınlarının tabuta sarılması, gözyaşı dökmesi
Şehidin cenaze namazının kılınması AKSARAY - Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Süslü, memleketi Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde defnedildi.