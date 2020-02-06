Van'daki çığ felaketinde şehit olan Aydınlı askerin ailesine haberi ulaştı
Haberler » Güncel » Van'daki çığ felaketinde şehit olan Aydınlı askerin ailesine haberi ulaştı - Haber

Van'daki çığ felaketinde şehit olan Aydınlı askerin ailesine haberi ulaştı

Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin'in, Aydın'daki ailesine şehadet haberi verildi.

06.02.2020 04:23 | Son Güncelleme: 06.02.2020 04:24
Van'daki çığ felaketinde şehit olan Aydınlı askerin ailesine haberi ulaştı

'da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan Uzman Çavuş Muammer 'in, Aydın'daki ailesine şehadet haberi verildi.

Şehit Keskin'in Çine ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden ailesine haberin verilmesinin ardından eve Türk bayrağı asıldı.

Çine Kaymakamı Turan Erdoğan ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, aileye başsağlığı diledi.

Evli ve 1 çocuk babası Keskin'in, Van İl Jandarma Komutanlığı Çatak-Kayaboğazı Jandarma Karakol Komutanlığında görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Van'daki çığ felaketinde şehit olan Aydınlı askerin ailesine haberi ulaştı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler