Van'daki çığ faciasında can kaybı 41'e yükseldi; 1 kişi aranıyor (3)
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Van'daki çığ faciasında can kaybı 41'e yükseldi; 1 kişi aranıyor (3)

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİVan Valiliği, Van-Bahçesaray karayolunda meydana gelen çığ felaketi sonrası havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildiğini açıkladı.

06.02.2020 18:02 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:02
Van'daki çığ faciasında can kaybı 41'e yükseldi; 1 kişi aranıyor (3)

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

, Van-Bahçesaray karayolunda meydana gelen çığ felaketi sonrası havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildiğini açıkladı.

Açıklamada,"Bugün sabah saatlerinde başlayan arama-kurtarma çalışmalarına, meteorolojik veriler, teknik heyetin sahada yaptığı incelemeler ve havanın kararması dolayısıyla bu saat itibari ile ara verilmiştir. Arama-kurtarma çalışmalarına cuma günü, günün ağarmasıyla birlikte, teknik heyetin yapacağı değerlendirme sonrası başlanacaktır. Bugün 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılan çığ bölgesinde, profesyonel ekipler çığ altında kaldığı değerlendirilen 1 itfaiye erinin çıkarılması için çalışma yapacaktır."Behçet DALMAZ/VAN,

 


Kaynak: DHA
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