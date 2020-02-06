Van'daki çığ düşmesinde şehit olan askerin baba evinde yas
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Van'daki çığ düşmesinde şehit olan askerin baba evinde yas

Şehidin baba evinden görüntüler Şehidin naaşının Arpaçay ilçesine getirilmesi Şehidin naaşının Devlet hastanesi morguna götürülmesi KARS - Van'daki çığ düşmesinde şehit olan askerin Kars'taki baba evinde yas var.

06.02.2020 17:34 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:35
Van'daki çığ düşmesinde şehit olan askerin baba evinde yas

Şehidin baba evinden görüntüler

Şehidin naaşının ilçesine getirilmesi

Şehidin naaşının Devlet hastanesi morguna götürülmesi

- 'daki çığ düşmesinde şehit olan askerin Kars'taki baba evinde yas var.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Van'daki çığ düşmesinde şehit olan askerin baba evinde yas
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