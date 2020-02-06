Van'daki çığ düşmesinde şehit olan askerin baba evinde yas
Şehidin baba evinden görüntüler Şehidin naaşının Arpaçay ilçesine getirilmesi Şehidin naaşının Devlet hastanesi morguna götürülmesi KARS - Van'daki çığ düşmesinde şehit olan askerin Kars'taki baba evinde yas var.
06.02.2020 17:34 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:35
Şehidin baba evinden görüntüler
Şehidin naaşının Arpaçay ilçesine getirilmesi
Şehidin naaşının Devlet hastanesi morguna götürülmesi
KARS - Van'daki çığ düşmesinde şehit olan askerin Kars'taki baba evinde yas var.
Kaynak: AA