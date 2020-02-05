Van'daki çığ bölgesinde kar yağışı aralıklarla devam edecek
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Van'daki çığ bölgesinde kar yağışı aralıklarla devam edecek

Çığ hadisesinin yaşandığı Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışının aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

05.02.2020 17:08 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:08
Van'daki çığ bölgesinde kar yağışı aralıklarla devam edecek

Çığ hadisesinin yaşandığı 'ın ilçesinde kar yağışının aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, Van'ın Bahçesaray ilçesinde bugün akşam orta ve zamanla hafif kuvvette kar yağışlarının devam edeceği tahmin ediliyor.

Yarın ise bölgede yağış beklenmiyor.

Cuma günü başlayacak kar yağışlarının, öğleden sonra etkisini arttırması ve pazar sabah saatlerine kadar kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde yoğun olarak devam edeceği öngörülüyor.

Kaynak: AA
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