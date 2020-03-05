Van'daki camilerde koronavirüs önlemi

05.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:06

Van Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) viral enfeksiyon ve salgınlara vatandaşların yoğun kullandığı alanları ilaçlayarak dezenfekte ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüse ve diğer salgınlara karşı tüm önlemler alınıyor.

Bu kapsamda vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda çalışmalarını sıklaştıran Sağlık İşleri Dairesine bağlı ekipler, kent merkezindeki büyük camilerde ilaçlama yaptı.

Özel kıyafet giyip maske takan ekipler, camilerin lavabo ve abdest alma yerlerini dezenfekte etti.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Adil Allahverdi, hastalıkların yayılma ihtimali bulunan alanlarda çalışma yaptıklarını söyledi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatları doğrultusunda çalışma yürüttüklerini belirten Allahverdi, "İlaçlama merkezi personelimiz tarafından toplu yaşamın olduğu tüm noktalarda en üst seviyelerde tedbirlerimizi alıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında da sabah erken saatlerde özellikle koronavirüs ve diğer tüm bakterilere karşı merkezde bulunan büyük camilerin lavabo ve abdest alma bölümlerinde ilaçlamamız devam ediyor. Okullarımız, Göç İdaresi, toplu taşıma araçları gibi tüm toplu yaşam alanlarında bu çalışmalarımız rutin olarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA