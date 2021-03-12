Van'daki belediyelerden 'İstiklal Marşı' etkinliği
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Van'daki belediyelerden 'İstiklal Marşı' etkinliği

12.03.2021 17:12 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:18
Van'daki belediyelerden 'İstiklal Marşı' etkinliği

Van'daki bazı belediyelerin sosyal medya hesaplarında birbirlerini etiketleyerek yaptıkları İstiklal Marşı paylaşımları büyük beğeni topladı.

Van'daki bazı belediyelerin sosyal medya hesaplarında birbirlerini etiketleyerek yaptıkları İstiklal Marşı paylaşımları büyük beğeni topladı.

12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, yurt genelinde olduğu gibi Van'da da kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Sabah saatlerinde Gürpınar Belediyesinin sosyal medya hesabından; 'Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak' şeklindeki İstiklal Marşı'nın ilk kıtasının paylaşımı ile başlayan etkinliğe başta Tuşba Belediyesi olmak üzere pek çok belediye de marşın diğer dizelerini paylaşarak destek verdiler. İstiklal Marşı tamamlanana kadar devam eden etkinliğin 10'uncu kıtasını ise Özalp Belediyesi kendi sosyal medya hesabından paylaşarak tamamladı.

İstiklal Marşı'nın özü olan milli birlik ve beraberliği ön plana çıkaran etkinlik, vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle karşılandı. - VAN

Van'daki belediyelerden 'İstiklal Marşı' etkinliği
Van'daki belediyelerden 'İstiklal Marşı' etkinliği
Van'daki belediyelerden 'İstiklal Marşı' etkinliği
Van'daki belediyelerden 'İstiklal Marşı' etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 17:21:42. #1.14#
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