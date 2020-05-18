Van'daki balık ölümleri endişelendirdi
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Van'daki balık ölümleri endişelendirdi

Van'daki balık ölümleri endişelendirdi Van Gölü Havzası'nın ikinci büyük gölü olan Erçek Gölü'ne dökülen akarsuda görülen çok sayıda ölü balık endişelendirdi.

Van'daki balık ölümleri endişelendirdi
18.05.2020 11:13 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:13

Van'daki balık ölümleri endişelendirdi

VAN - Van Gölü Havzası'nın ikinci büyük gölü olan Erçek Gölü'ne dökülen akarsuda görülen çok sayıda ölü balık endişelendirdi.

Van'ın merkez Tuşba ilçesine bağlı Gedelova Mahallesi'nden geçen akarsuda çok sayıda ölü balık olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirmesi üzerine ekipler harekete geçti. Bu kapsamda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Ataman Altuğ Atıcı ve ekipler, gittikleri bölgede sudan ve balıklardan aldıkları numuneleri inceledi.

"Su sıcaklığının yüksekliği nedeniyle balıkların toplu olarak öldüğünü tahmin etmekteyiz"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, yapılan incelemelerde balık ölümlerinin yaşandığı noktada sıcaklık değerlerinin çok yüksek, çözünmüş oksijen değerlerinin ise çok düşük olduğunu belirtti. Balık ölümleri konusundaki araştırmalarının süreceğini ifade eden Müdür Görentaş, "Olay yerine giden ekiplerimiz ilk olarak tatlı su kaynağını balık girişlerine kapattı. Üniversiteden yetkili arkadaşlarla hem sahada hem de laboratuvarda yapılan çalışmalar sonucunda deredeki su sıcaklığının yüksekliği nedeniyle balıkların toplu olarak öldüğünü tahmin etmekteyiz. Normal değerlerin üstünde seyreden yüksek su sıcaklığının nedeni Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile YYÜ Su Ürünleri Fakültesi tarafından araştırılıyor. Ekiplerimiz farklı parametreler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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