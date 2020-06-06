Van'daki balık ölümleri araştırılıyor
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Van'daki balık ölümleri araştırılıyor

Van'daki balık ölümleri araştırılıyor Van'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ekipleri, Sıhke Göleti'nde birçok balığın ölmesi nedeniyle çalışma başlattı.

06.06.2020 14:20 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:24

Van'daki balık ölümleri araştırılıyor

VAN - Van'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ekipleri, Sıhke Göleti'nde birçok balığın ölmesi nedeniyle çalışma başlattı.

İpekyolu ilçesinde bulunan Sıhke Göleti'nde balık ölümlerinin olduğu haberi üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ataman Altuğ Atıcı olay yerine gitti. Şube Müdürü Muhammet Demir ve Dr. Öğretim Üyesi Ataman Altuğ Atıcı tarafından yapılan incelemelerde göletin etrafında yaklaşık 200 adet ölmüş sazan balığı olduğu gözlemlendi. Ekipler tarafından daha sonra gölet suyunda yaptıkları analizlerde gölet suyunun sıcaklığı, PH ve çözünmüş oksijen değerleri yerinde ölçüm yapıldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada gölet suyunda yapılan ölçümlerde multimetre (sıcaklık, çözünmüş oksijen ve PH) değerlerinin sazan balığının yaşamı için uygun değerler olduğu, su seviyesinin geçen yıllara oranla normal seviyede olduğu görüldü. Ancak Sıhke Göleti'nin karşısında bulunan katı atık toplama merkezinden gelen atık suyun gölete döküldüğü, balık ölümlerinin çoğunun bu suyun gölete döküldüğü bölgede yaşandığı, balık ölümlerinin atık sudan kaynaklanmış olabileceği tahmin edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi tarafından yapılacak detaylı çalışmalardan sonra balık ölümleri hakkında net bilgi verileceği belirtildi.

Van'daki balık ölümleri araştırılıyor

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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