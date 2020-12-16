Van'daki bakımevinde bir yılda 13 bin 353 hayvana tedavi
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Van'daki bakımevinde bir yılda 13 bin 353 hayvana tedavi

16.12.2020 08:21 | Son Güncelleme: 16.12.2020 08:25
Van'daki bakımevinde bir yılda 13 bin 353 hayvana tedavi

VAN Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan hayvan bakımevinde ameliyathane, yoğun bakım ünitesi ile muayene, aşılama, tıraş ve banyo odaları ile her türlü cihaz bulunuyor.

VAN Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan hayvan bakımevinde ameliyathane, yoğun bakım ünitesi ile muayene, aşılama, tıraş ve banyo odaları ile her türlü cihaz bulunuyor. Bu yıl barınağa 13 bin 353 hayvanın getirildiği, ayrıca 182 hayvanın da sahiplendirildiği belirtildi.

Tuşba ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 bin 50 metrekarelik alana yaptırılan ve 2 yıl önce hizmete açılan hayvan bakımevi, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en kapsamlı ve modern binası olma özelliğine sahip. 4'ü veteriner hekim 38 personelin görev yaptığı hayvan barınağında şu an 200'e yakın hayvan barınıyor. Modern görüntüsüyle dikkat çeken bakımevinde ameliyathane, yoğun bakım ünitesi, görüntüleme cihazı, yaşlı, engelli ve yavru köpek bölümleri bulunup, ayrıca laboratuvar analizleri yapılıyor. Van ve çevre illerden yaralı getirilen sahipsiz köpek ve kediler burada aşı, tedavi ve gerekli ameliyatları yapıldıktan sonra yaşam alanlarına bırakılıyor.

1 YILDA 182 KEDİ VE KÖPEK SAHİPLENDİRİLDİ

Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekim Özge Kerem, son bir yılda 13 bin 353 sokak hayvanının bakımevine getirilerek gerekli tedavi ve kısırlaştırmalarının yapıldığını söyledi. Bakımevinin bin hayvan kapasiteli olduğunu söyleyen Kerem, "Son bir yılda tedavi ve kısırlaştırılmak için toplam 13 bin 353 hayvan getirildi. Biz bunlara gerekli tedavi, aşı ve kısırlaştırma işlemlerini uygulayarak yaşam alanlarına bıraktık. Bunun dışında Van genelinde toplam 36 beslenme odakları var. Hayvanlar için yıl içinde odaklara 45 ton mama bıraktık. Genelde aşılarını biz takip ediyoruz ve beslenmeleri için çaba harcıyoruz. 2020 yılında 182 hayvanımızı da sahiplendirdik. Geçen yıla göre sahiplenmenin sayısı biraz daha arttı. Bu da bizi mutlu ediyor. O yüzden Van geleninde sokak hayvanlarına olan duyarlılığı görüyoruz. Vatandaşlara buradan çağrıda bulunuyoruz. Sokak hayvanlarının kalıcı yuvalarına gerçekten ihtiyaçları var. Buraya gelerek sahiplenmek istedikleri hayvanları alabilirler. Bizim burada ziyaretçi saatlerimiz var. Sabah 09.00 ile 15.00 arasında ziyarete gelebilirler. Buradan istedikleri hayvanları alabilirler" dedi.


Van'daki bakımevinde bir yılda 13 bin 353 hayvana tedavi
Van'daki bakımevinde bir yılda 13 bin 353 hayvana tedavi
Van'daki bakımevinde bir yılda 13 bin 353 hayvana tedavi
Van'daki bakımevinde bir yılda 13 bin 353 hayvana tedavi
Van'daki bakımevinde bir yılda 13 bin 353 hayvana tedavi
Van'daki bakımevinde bir yılda 13 bin 353 hayvana tedavi
Van'daki bakımevinde bir yılda 13 bin 353 hayvana tedavi
Van'daki bakımevinde bir yılda 13 bin 353 hayvana tedavi
Van'daki bakımevinde bir yılda 13 bin 353 hayvana tedavi
Van'daki bakımevinde bir yılda 13 bin 353 hayvana tedavi
Van'daki bakımevinde bir yılda 13 bin 353 hayvana tedavi
Van'daki bakımevinde bir yılda 13 bin 353 hayvana tedavi
Van'daki bakımevinde bir yılda 13 bin 353 hayvana tedavi
Van'daki bakımevinde bir yılda 13 bin 353 hayvana tedavi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

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