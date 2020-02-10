Van'daki arama kurtarma çalışmalarına teknik heyet karar verecek (3)
OKULLAR YARIN DA TATİLVan Valiliği, devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların yarın da tatil edildiğini açıkladı.
OKULLAR YARIN DA TATİL
Van Valiliği, devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların yarın da tatil edildiğini açıkladı.Açıklamada şöyle denildi:
"11.02.2020 Salı günü de ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim-öğretim, Halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır."