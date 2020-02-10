Van'daki arama kurtarma çalışmalarına teknik heyet karar verecek (3)
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Van'daki arama kurtarma çalışmalarına teknik heyet karar verecek (3)

OKULLAR YARIN DA TATİLVan Valiliği, devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların yarın da tatil edildiğini açıkladı.

10.02.2020 15:47 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:47
Van'daki arama kurtarma çalışmalarına teknik heyet karar verecek (3)

OKULLAR YARIN DA TATİL

, devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların yarın da tatil edildiğini açıkladı. 

Açıklamada şöyle denildi:

"11.02.2020 Salı günü de ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim-öğretim, Halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır."


Kaynak: DHA
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