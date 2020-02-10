Van'daki arama kurtarma çalışmalarına teknik heyet karar verecek (3)

10.02.2020 15:47 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:47

OKULLAR YARIN DA TATİL

Van Valiliği, devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların yarın da tatil edildiğini açıkladı.

Açıklamada şöyle denildi:

"11.02.2020 Salı günü de ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim-öğretim, Halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır."

Kaynak: DHA