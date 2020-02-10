Van'daki arama kurtarma çalışmalarına teknik heyet karar verecek (2)
HAVA ŞARTLARI YÜZÜNDEN ARAMA YAPILAMIYORVan Valiliği'nce İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde donarak, öldükleri bildirilen 13 kaçak göçmen ile Bahçesaray'daki çığ felaketinde kar altında kalan itfaiyeci için bölgeye sevk edilen teknik ekiplerin olumsuz hava koşulları nedeniyle arama...
10.02.2020 12:59 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:59
HAVA ŞARTLARI YÜZÜNDEN ARAMA YAPILAMIYOR
Van Valiliği'nce İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde donarak, öldükleri bildirilen 13 kaçak göçmen ile Bahçesaray'daki çığ felaketinde kar altında kalan itfaiyeci için bölgeye sevk edilen teknik ekiplerin olumsuz hava koşulları nedeniyle arama çalışması yapamayacağı açıklandı.
Kaynak: DHA