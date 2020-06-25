Van'daki 5,4 büyüklüğünde deprem
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Van'daki 5,4 büyüklüğünde deprem

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Özalp ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bazı köylerde hasar gören evler var. Bölgede hasar tespit çalışmalarına başladık.

Van'daki 5,4 büyüklüğünde deprem
25.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:16

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Özalp ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bazı köylerde hasar gören evler var. Bölgede hasar tespit çalışmalarına başladık." bilgisini verdi.

Bilmez, yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

İlçe merkezinin yanı sıra bağlı köylerde de tarama çalışmalarının yürütüldüğünü aktaran Bilmez, şunları kaydetti:

"Özalp merkez ve köylerinde yaptığımız taramada bir köyümüzde bir evimiz kısmen yıkıldı, bunun dışında bir can kaybımız yok. Ancak bazı mahallelerde hasar gören evlerin evlerin olduğu ilk bilgisini aldık. Ekiplerimiz sahaya doğru hareket etti. Bölgede hasar tespit çalışmalarına arkadaşlarımız başladı."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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