Van'daki 4.7'lik deprem hasara neden oldu, uzman uyardı: Bölge riskli

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Onur Köse, 15 Aralık'ta kentte meydana gelen, 12 evde hasara yol aan 4.7 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Köse, "Bu bölge aslında deprem açısından riskli bir bölge. Bölgedeki 4 ve üzeri depremler aslında bunu hissettirmektedir" dedi.

Van'da 15 Aralık'ta merkez üssü Tuşba İlçesi'ne bağlı Ermişler Mahallesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 9,2 kilometre derinliğinde olan depremde can kaybı yaşanmazken, merkez üssüne 1 kilometre uzaklıkta bulanan Karaağaç Mahallesi'nde bazı evlerin duvarlarında oluşan çatlaklar vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşlardan Sevdin Selek depremde büyük panik yaşadıklarını belirterek, "Merkez üssü bize 1 kilometre uzaklıktaki Ermişler Mahallesi'ydi fakat biz çok etkilendik. Bizim mahallede yaklaşık 12 evde hasar oluştu. Halen çok tedirginiz" diye konuştu.

'BURADA TARAMA ÇALIŞMASI YAPILMASI GEREKİYOR'Bölgede incelemelerde bulunan Van YYÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Onur Köse, bu bölgenin depremsellik açısından riskli olduğunu ve bölgedeki 4 ve üzeri depremlerin de bunu hissettirdiğini söyledi. Dr. Köse, "Bu bölgedeki depremlerin geçmişi sadece bu değil. Yine nisan ayında aynı yerde aynı bölgede 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 2016 ve 2015 yıllarında da aynı şekilde depremler meydana geldi. Bizim bulunduğumuz yer en son 4.7'lik depremin meydana geldiği Karaağaç Mahallesi. Bu bölge aslında riskli bir bölge. Bölgedeki 4 ve üzeri depremler aslında bunu hissettirmektedir. Şu an bu mahallede 4.7'lik depremin getirdiği hafif hasarlar var ancak vatandaşlarımız burada tedirginlik yaşıyor" dedi. Bu bölgede olası 5.5 veya 6 büyüklüğünde meydana gelebilecek depremlerin önemli hasarlar oluşturabileceğini belirten Dr. Köse, ekiplerin burada tarama çalışması yapması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Burası aslından Van Gölü'ne göre yüksek bir noktada. Burası aslında 'sağlamdır, dağlık bir bölgedir' gibi bir ön yargı oluşabilir. Fakat buranın zeminini farklılaştıran özellikler var. Zayıf zemin özelliklerinin olduğu yerlerde depremler normalde olduğundan daha yıkıcı özellikler gösterebilmektedir. Dolayısıyla buraların jeolojik etütlerinin bir kez daha gözden geçirilerek, vatandaşlarımızın kaygılarının giderilmesi sevindirici olacaktır. 4.7'lik depremde bu tür küçük hasarların meydana gelmesini aslında normal karşılıyorum. Bu mahalledeki evlerin çoğu kerpiç yapılardır. Genellikle köşelerden veya duvarların orta kısmından ayrılmalar söz konusu. Burada 5.5 veya 6 büyüklüğünde depremlerin meydana gelmesiyle bu evlerin yıkılması söz konusu olabilir. Bu açıdan ele aldığımızda son bir yıl içerisinde ülkemizdeki çeşitli üniversitelerin öğretim üyelerinden oluşan komisyonlar ve jeoloji mühendisleri odasının yapmış olduğu çalışmalar neticesinde bir fay yasası çıkarılmaya çalışılmaktadır. Bence devletimizin fay yasasına önemli bir destek sunması gerekiyor"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay KUYUCU