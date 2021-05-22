Van'daki 10 kilometrelik tarihi sulama kanalını vatandaşlar el birliğiyle temizledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'daki 10 kilometrelik tarihi sulama kanalını vatandaşlar el birliğiyle temizledi

Van'daki 10 kilometrelik tarihi sulama kanalını vatandaşlar el birliğiyle temizledi
Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van'ın Erciş ilçesinde mahalle muhtarının çağrısıyla bir araya gelen vatandaşlar, tarım arazilerinin sulamasında kullanılan Urartu dönemine ait kanalda el birliğiyle temizlik çalışması yaptı.

Van'ın Erciş ilçesinde mahalle muhtarının çağrısıyla bir araya gelen vatandaşlar, tarım arazilerinin sulamasında kullanılan Urartu dönemine ait kanalda el birliğiyle temizlik çalışması yaptı.

Pay Mahallesi muhtarı Zübeyit Fidan, Urartu dönemine ait sulama kanalının temizlenerek tarım arazilerinin daha sağlıklı sulanması için çalışma başlattı.

Ev ev dolaşarak yöre halkından destek isteyen Fidan, ellerinde küreklerle toplanan yaklaşık 300 kişiyle 10 kilometrelik tarihi kanalın temizlenmesini sağladı.

Muhtar Fidan, yaptığı açıklamada, mahallelinin her yıl kanal temizliği için seferber olduğunu söyledi.

Bu seferberliğin atalarından yadigar kaldığını ifade eden Fidan, "Bu yıl önceki yıllara göre daha kurak geçiyor. Su seviyesi de baya düştü. Bu vesileyle en azından mevcut suyun daha sağlıklı arazilere ulaşmasını sağlıyoruz." dedi.

Vatandaşlardan İbrahim Mete de ilkbahardaki en önemli işlerinden birinin kanal temizliği olduğunu belirterek, birlik ve beraberlik örneği sergileyen mahalle halkına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Çakır Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Van'daki 10 kilometrelik tarihi sulama kanalını vatandaşlar el birliğiyle temizledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 11:40:24. #1.14#

title