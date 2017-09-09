Van'da zırhlı polis aracının şarampole devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Adnan Saka'nın Sivas'taki babaevine acı haber ulaştı.



Şehadet haberi, Adnan Saka'nın (39) Kızılırmak Mahallesi Çukur Pınar Sokak'ta yaşayan babası İbrahim ve annesi Mukadder'e, Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya ve diğer yetkililer tarafından verildi.



Şehidin yakınları da babaevine gelerek taziyelerini iletti. Eve ve sokağa Türk bayrakları asıldı.



Görevine 10 yıl önce başlayan Saka'nın evli ve Yusuf Ali (6) adında bir çocuk sahibi olduğu öğrenildi.



Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı araç, Özalp ilçesine bağlı Aşağıakçagül Mahallesi'nde şarampole devrilmiş, kazada Saka şehit olmuş, 3 polis yaralanmıştı.