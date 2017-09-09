Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı 1 Şehit, 3 Yaralı

Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı 1 Şehit, 3 Yaralı

Van'da zırhlı polis aracı takla attı 1 şehit, 3 yaralı(Tür: Yurt)

Van'da zırhlı polis aracı takla attı 1 şehit, 3 yaralı

(Tür: Yurt)