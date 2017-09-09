Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı - Fotoğraflar

Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı - Fotoğraflar

Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı - Fotoğraflar