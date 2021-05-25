Zincirleme trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zincirleme trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van'ın Erciş ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı.

Van-Ağrı kara yolu belediye kavşağında 13 D 144 plakalı tır, Erciş Belediyesi'ne ait 65 NY 715 plakalı kamyon ve 65 T 5148 plakalı taksi çarpıştı.

Kazada takside bulunan 4 kişi, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı, tır ve kamyon şoförü ise ayakta tedavi edildi.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Zincirleme trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

Taksici ve müşteri arasında 'kısa mesafe' kavgası kamerada
Taksici ve müşteri arasında 'kısa mesafe' kavgası kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Volkan Bozkır İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Hadise Acun Ilıcalı Necati Şaşmaz
Spor Ali Koç Ersun Yanal Fatih Terim Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zincirleme trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 17:47:05. #1.14#

title