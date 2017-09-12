Van'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Van-Hakkari karayolunda 3 aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Hakkari'den Van istikametine gelen 06 DT 7795 plakalı beton mikseri, aynı yönde giden 34 FZM 43 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kontrolden çıkan kamyonet de yol kenarındaki zırhlı polis aracına çarptı. Kazada, beton mikseri ve kamyonette bulunan 4 kişi yaralandı.



Yaralılar, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kazanın ardından yaklaşık bir saat kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından trafiğe açıldı.