Van'da zincirleme kaza: 5 yaralı

21.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:20

Van-Hakkari kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Kurubaş mevkiinde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı 3 araç bir birine çarptı. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla Van-Hakkari kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

(Metin Tek/İHA)

Kaynak: İHA