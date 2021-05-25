VAN'DA ZİNCİRLEME KAZA 1'İ AĞIR 4 YARALI
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VAN'DA ZİNCİRLEME KAZA 1'İ AĞIR 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ağrı yolunda, 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Ağrı yolunda, 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Van- Ağrı yolu Erciş Belediyesi kavşağında meydana geldi. Van'dan Ağrı yönüne giden sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 13 D 144 plakalı TIR, 65 T 5148 plakalı taksi ve 65 NY 715 plakalı damperli kamyon çarpıştı. Kazada 1'i ağır 4 kişi, yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VAN'DA ZİNCİRLEME KAZA 1'İ AĞIR 4 YARALI
VAN'DA ZİNCİRLEME KAZA 1'İ AĞIR 4 YARALI
VAN'DA ZİNCİRLEME KAZA 1'İ AĞIR 4 YARALI
VAN'DA ZİNCİRLEME KAZA 1'İ AĞIR 4 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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