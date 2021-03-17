Van'da, Zernek Barajı çevresinde bulunan çuvalların içinden 114 kilogram eroin çıktı

Van'ın Gürpınar ilçesinde, 3 çuval içinde 114 kilogram eroin bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, dün Zernek Barajı mevkisinde gerçekleştirilen operasyonda, 3 çuval içinde 114 kilogram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili şüphelilerin tespitine yönelik soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol