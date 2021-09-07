Van'da zabıta ekiplerinden Vali Bilmez'e ziyaret

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, zabıta teşkilatının kuruluşunun 195. yıl dönümü nedeniyle zabıta ekiplerini kabul etti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, zabıta teşkilatının kuruluşunun 195. yıl dönümü nedeniyle zabıta ekiplerini kabul etti.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığınca 1-7 Eylül Zabıta Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda zabıta ekipleri, Vali Bilmez'i ziyaret etti.

Büyükşehir Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ziyarette zabıta teşkilatının 195. yıl dönümünü kutlayan Bilmez, kentte yapılan denetimlerle ilgili Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin ve Zabıta Dairesi Başkanı Sabahattin Ergenç'ten bilgi aldı.

Bir süre zabıtalarla görüşen Vali Bilmez, ülkenin köklü teşkilatlarından olan zabıta teşkilatının kent hayatı için büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, zabıta personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol