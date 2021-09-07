Van'da zabıta ekiplerinden Vali Bilmez'e ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'da zabıta ekiplerinden Vali Bilmez'e ziyaret

Van'da zabıta ekiplerinden Vali Bilmez'e ziyaret
Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, zabıta teşkilatının kuruluşunun 195. yıl dönümü nedeniyle zabıta ekiplerini kabul etti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, zabıta teşkilatının kuruluşunun 195. yıl dönümü nedeniyle zabıta ekiplerini kabul etti.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığınca 1-7 Eylül Zabıta Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda zabıta ekipleri, Vali Bilmez'i ziyaret etti.

Büyükşehir Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ziyarette zabıta teşkilatının 195. yıl dönümünü kutlayan Bilmez, kentte yapılan denetimlerle ilgili Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin ve Zabıta Dairesi Başkanı Sabahattin Ergenç'ten bilgi aldı.

Bir süre zabıtalarla görüşen Vali Bilmez, ülkenin köklü teşkilatlarından olan zabıta teşkilatının kent hayatı için büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, zabıta personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Van'da zabıta ekiplerinden Vali Bilmez'e ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Deniz Akkaya Derya Baykal Rasim Öztekin
Spor Diego Max Meyer Fatih Terim Bülent Korkmaz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Van'da zabıta ekiplerinden Vali Bilmez'e ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 16:19:55. #1.16#

title